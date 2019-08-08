Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chaotische Schlagerparty im "Quick Bite" auf Mallorca

Kabel EinsStaffel 12Folge 2vom 08.08.2019
Folge 2: Chaotische Schlagerparty im "Quick Bite" auf Mallorca

84 Min.Folge vom 08.08.2019Ab 12

Mission Mallorca - Eine Stimme zum Verlieben, eine Gastronomie zum Schreien! Nathalie Kollo, die Tochter von 70er Jahre-Schlagerstar Dorthe Kollo und Opernsänger René Kollo, ist eigentlich freischaffende Sängerin. Als es mit der Musikkarriere nicht mehr richtig klappt, eröffnet sie in Port Andratx auf Mallorca ihren eigenen Burgerladen "Quick Bite". Doch das Geschäft läuft schlecht für die sympathische Quereinsteigerin. Schafft es der Gastro-Experte, Nathalies Existenz zu retten?

