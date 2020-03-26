Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Gastro-Goliath Frank Rosin wird im "David & Goliath" zum Burgerbrater

Kabel EinsStaffel 12Folge 12vom 26.03.2020
Gastro-Goliath Frank Rosin wird im "David & Goliath" zum Burgerbrater

84 Min.Folge vom 26.03.2020Ab 12

In bester Lage betreibt der gelernte Koch Andreas Klement (34) in der Darmstädter Innenstadt seit eineinhalb Jahren seinen kleinen Burgerladen "David & Goliath". Doch "seins" ist hier eigentlich nichts. Von der Einrichtung bis hin zur Speisekarte hat Andy alles vom Vorgänger übernommen - ohne etwas zu hinterfragen. Das Konzept hakt an allen Ecken und Enden. Rosin macht sich an den längst überfälligen Rundumschlag und stößt dabei auch auf tiefe persönliche Schicksalsschläge.

