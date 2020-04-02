Das "Hopfenstübchen" setzt alle Hoffnung auf Frank RosinJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 13: Das "Hopfenstübchen" setzt alle Hoffnung auf Frank Rosin
84 Min.Folge vom 02.04.2020Ab 12
Familienvater Sandro Tief (35) schuftet sich mit seinem Landgasthof "Hopfenstübchen" in Kleinvollstedt in den Ruin! Neben dem à-la-Carte-Geschäft rackert sich der gelernte Koch auch noch mit Veranstaltungen, Catering und einem Lieferdienst für Kindertagesstätten ab - ohne finanziellen Erfolg. Zeit für seine schwangere Frau Nancy (30) und die zwei kleinen Kinder? Fehlanzeige! Kann der Restaurant-Retter Sandros Leidenschaft wecken und das "Hopfenstübchen" wieder auf Kurs bringen?
