Folge 9: Verlorene Leidenschaft zwischen Schwertern und Hexen im "Gasthaus Bauer"
83 Min.Folge vom 12.12.2019Ab 6
Karoline Eckhardt und Björn Teschemacher, die Betreiber des "Gasthaus Bauer" im niedersächsischen Grünenplan, geben sich noch maximal sechs Monate, dann müssen sie den Traum vom eigenen Restaurant begraben. Bei Koch Björn schwindet zunehmend die Motivation, wodurch er auch die letzten verbliebenen Gäste vergrault. Unter der angespannten Situation leidet außerdem die Beziehung der beiden Gastronomen. Kann Sternekoch Frank Rosin Karo und Björn aus der Krise helfen?
