Folge 8: Harz IV oder Hamburger - Die "Kleine Braterei" setzt alles auf eine Karte
Folge vom 05.12.2019
Mit ihrem Imbisswagen "Kleine Braterei" haben sich Stefan und Yvonne Ummelmann aus Friedberg, Hessen, einen großen Traum erfüllt. Doch anstatt mit Currywurst und Burgern Geld in die Familienkasse zu spülen und so weg von Hartz IV zu kommen, herrscht Ebbe. Gründe für den Misserfolg sind Frank Rosin schnell klar: labbrige Pommes, schlechte Currysoße und Chaos im Imbisswagen. Kann der Sternekoch die Familie vor dem Existenz-Aus bewahren?
