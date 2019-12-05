Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Harz IV oder Hamburger - Die "Kleine Braterei" setzt alles auf eine Karte

Kabel EinsStaffel 12Folge 8vom 05.12.2019
Folge 8: Harz IV oder Hamburger - Die "Kleine Braterei" setzt alles auf eine Karte

84 Min.Folge vom 05.12.2019Ab 6

Mit ihrem Imbisswagen "Kleine Braterei" haben sich Stefan und Yvonne Ummelmann aus Friedberg, Hessen, einen großen Traum erfüllt. Doch anstatt mit Currywurst und Burgern Geld in die Familienkasse zu spülen und so weg von Hartz IV zu kommen, herrscht Ebbe. Gründe für den Misserfolg sind Frank Rosin schnell klar: labbrige Pommes, schlechte Currysoße und Chaos im Imbisswagen. Kann der Sternekoch die Familie vor dem Existenz-Aus bewahren?

