Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Wenn Kinder Kinder kriegen

SAT.1Staffel 3Folge 32
Wenn Kinder Kinder kriegen

Folge 32: Wenn Kinder Kinder kriegen

22 Min.Ab 12

Die 34-jährige Bäckereiverkäuferin Ella Rieger weiß nicht mehr weiter. Ihre 15-jährige Tochter Mia ist schwanger! Einen schlechteren Zeitpunkt hätte es dafür nicht geben können, denn die Familie steht vor dem finanziellen Ruin. Vater Dirk will Mia zur Abtreibung zwingen, doch der Teenie weigert sich. Ella steht zwischen zwei Stühlen: Gehorcht sie ihrem cholerischen Ehemann, oder unterstützt sie ihre Tochter in der schwierigsten Phase ihres Lebens?

