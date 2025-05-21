Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schudel's Food Stories

Schweinshals am Feuer

ProSiebenStaffel 6Folge 5vom 21.05.2025
Schweinshals am Feuer

Schudel's Food Stories

Folge 5: Schweinshals am Feuer

11 Min.Folge vom 21.05.2025Ab 12

René hämmert an ein paar Eisen herum und baut eine Grill-Aufhängung. Auf diese einfache Art lässt sich Fleisch und Gemüse über Stunden am offenen Feuer schmoren. René hängt einen ganzen Schweinshals übers Feuer und dazu gibt es im Rauch geschmorte Rüebli mit Erbsen. Im Steinbruch Balmholz tischt René den Büezern nach Feierabend ein herzhaft rauchiges Menü auf.

