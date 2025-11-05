Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 6Folge 10vom 05.11.2025
Folge 10: Bratensauce mit Saft vom Fass

11 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12

Die Ostschweiz ist bekannt für Äpfel - und das nicht ohne Grund. Zwischen Apfelbäumen brutzelt Schudel eine Sauce mit Saft vom Fass, die es in sich hat. Das Aroma eignet sich sowohl für Schmorgerichte als auch für Fleisch und macht eine äußerst gute Falle. Besonders gut dazu passt Schweinefleisch, und René feuert den Grill an und grilliert ein "Secreto Ibérico" dazu.

