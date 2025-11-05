Bratensauce mit Saft vom FassJetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 10: Bratensauce mit Saft vom Fass
11 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Die Ostschweiz ist bekannt für Äpfel - und das nicht ohne Grund. Zwischen Apfelbäumen brutzelt Schudel eine Sauce mit Saft vom Fass, die es in sich hat. Das Aroma eignet sich sowohl für Schmorgerichte als auch für Fleisch und macht eine äußerst gute Falle. Besonders gut dazu passt Schweinefleisch, und René feuert den Grill an und grilliert ein "Secreto Ibérico" dazu.
