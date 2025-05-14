Kreative Kochkunst mit GartengemüseJetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 4: Kreative Kochkunst mit Gartengemüse
11 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 12
Ein Garten wie zu Grossmutters Zeiten lässt das Herz höherschlagen! Vermehrt sieht man wieder Gärten wie anno dazumal. Ein Trend, der René besonders gut gefällt. Denn ein grosser Garten wie früher ist ein Schlaraffenland für jeden Koch. Schudel vergräbt Rande und Rüebli in der Asche und räuchert Rotchabis direkt am offenen Feuer.
