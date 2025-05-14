Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schudel's Food Stories

Kreative Kochkunst mit Gartengemüse

ProSiebenStaffel 6Folge 4vom 14.05.2025
11 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 12

Ein Garten wie zu Grossmutters Zeiten lässt das Herz höherschlagen! Vermehrt sieht man wieder Gärten wie anno dazumal. Ein Trend, der René besonders gut gefällt. Denn ein grosser Garten wie früher ist ein Schlaraffenland für jeden Koch. Schudel vergräbt Rande und Rüebli in der Asche und räuchert Rotchabis direkt am offenen Feuer.

