Schnitzel Chops

ProSiebenStaffel 6Folge 7vom 15.10.2025
Folge 7: Schnitzel Chops

11 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12

Graue und neblige Tage wecken die Sehnsucht nach einem Tag am Meer. Dass so etwas auch in der Höhe möglich ist, denkt man nicht so schnell. Über dem Nebelmeer sitzt René an einem Chutney aus Mandarinen, paniert knusprige Lammkoteletts, und mit einem Büschel Petersilie gibt es ein Salätli mit viel Vitamin C - mehr als nur Garnitur.

ProSieben
