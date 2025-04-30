Schudel's Food Stories
Folge 2: Wilde Spargeln
11 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 12
Wilde Spargeln haben etwas Geheimnisvolles und gelten nicht umsonst als Delikatesse. Im Frühjahr sind sie vor allem im Mittelmeerraum zu finden. René durchstreift die Wälder im Norden von Ibiza und wird tatsächlich fündig. Die aromatischen Spargeln schmecken am besten, wenn man nicht zu viel mit ihnen anstellt. Am Meer bereitet Schudel eine Kreation mit Fisch, Fenchel und einem Hauch Meeresbrise zu.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick