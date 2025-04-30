Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schudel's Food Stories

Wilde Spargeln

ProSiebenStaffel 6Folge 2vom 30.04.2025
Wilde Spargeln

Wilde SpargelnJetzt kostenlos streamen

Schudel's Food Stories

Folge 2: Wilde Spargeln

11 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 12

Wilde Spargeln haben etwas Geheimnisvolles und gelten nicht umsonst als Delikatesse. Im Frühjahr sind sie vor allem im Mittelmeerraum zu finden. René durchstreift die Wälder im Norden von Ibiza und wird tatsächlich fündig. Die aromatischen Spargeln schmecken am besten, wenn man nicht zu viel mit ihnen anstellt. Am Meer bereitet Schudel eine Kreation mit Fisch, Fenchel und einem Hauch Meeresbrise zu.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Schudel's Food Stories
ProSieben
Schudel's Food Stories

Schudel's Food Stories

Alle 6 Staffeln und Folgen