Schudel's Food Stories
Folge 9: Survival Stew
11 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
Auf der Grenze zwischen Bern und Wallis liegt der Petersgrat. In dieser Gegend begann die Geburtsstunde der Gletscherfliegerei. Andreas Furrer ist einer der wenigen, die diese faszinierende Art der Fliegerei praktizieren. René nimmt Platz, und die beiden machen einen Alpenrundflug, wie er im Buche steht. Auf 3.200 Metern über dem Meer gibt es einen kleinen Snack - direkt auf dem Gletscher.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick