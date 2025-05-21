Schudel's Food Stories
Folge 5: Schweinshals am Feuer
11 Min.Folge vom 21.05.2025Ab 12
René hämmert an ein paar Eisen herum und baut eine Grill-Aufhängung. Auf diese einfache Art lässt sich Fleisch und Gemüse über Stunden am offenen Feuer schmoren. René hängt einen ganzen Schweinshals übers Feuer und dazu gibt es im Rauch geschmorte Rüebli mit Erbsen. Im Steinbruch Balmholz tischt René den Büezern nach Feierabend ein herzhaft rauchiges Menü auf.
