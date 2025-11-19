Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schudel's Food Stories

Mortadella-Sandwich

ProSiebenStaffel 6Folge 12vom 19.11.2025
Mortadella-Sandwich

Schudel's Food Stories

Folge 12: Mortadella-Sandwich

11 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Schudel macht einen Abstecher mit Freunden in die italienische Stadt Bologna. Sie ist nicht nur der Ursprung der Bolognese, sondern hat auch sonst viel zu bieten. Die lebhafte Stadt gilt als Wiege eines absoluten Lieblinge von René: Mortadella. Schudel kauft Mortadella in einem typischen Laden und besucht eine Fabrik zur Herstellung dieser traditionsreichen Spezialität. Unterwegs bereitet er ein warmes Mortadella-Sandwich zu.

