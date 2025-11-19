Schudel's Food Stories
Folge 12: Mortadella-Sandwich
11 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Schudel macht einen Abstecher mit Freunden in die italienische Stadt Bologna. Sie ist nicht nur der Ursprung der Bolognese, sondern hat auch sonst viel zu bieten. Die lebhafte Stadt gilt als Wiege eines absoluten Lieblinge von René: Mortadella. Schudel kauft Mortadella in einem typischen Laden und besucht eine Fabrik zur Herstellung dieser traditionsreichen Spezialität. Unterwegs bereitet er ein warmes Mortadella-Sandwich zu.
