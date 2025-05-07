Der balearische Klassiker: Sobrasada Eggs BenedictJetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 3: Der balearische Klassiker: Sobrasada Eggs Benedict
11 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 12
Die Sobrasada ist eine typische luftgetrocknete Wurst der balearischen Inseln. Die unverkennbare orange Wurst wird meist traditionell bei familiären Schlachtfesten hergestellt. René kann an einem solchen Fest dabei sein und erlebt diese Tradition hautnah mit. Zu Hause brutzelt Schudel ein Egg Benedict mit Sobrasada zum Zmorge und kombiniert diese schmackhafte Wurst mit einem Klassiker.
