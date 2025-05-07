Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schudel's Food Stories

Der balearische Klassiker: Sobrasada Eggs Benedict

ProSiebenStaffel 6Folge 3vom 07.05.2025
Der balearische Klassiker: Sobrasada Eggs Benedict

Schudel's Food Stories

Folge 3: Der balearische Klassiker: Sobrasada Eggs Benedict

11 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 12

Die Sobrasada ist eine typische luftgetrocknete Wurst der balearischen Inseln. Die unverkennbare orange Wurst wird meist traditionell bei familiären Schlachtfesten hergestellt. René kann an einem solchen Fest dabei sein und erlebt diese Tradition hautnah mit. Zu Hause brutzelt Schudel ein Egg Benedict mit Sobrasada zum Zmorge und kombiniert diese schmackhafte Wurst mit einem Klassiker.

