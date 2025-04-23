Schudel's Food Stories
Folge 1: Fondue Extra
11 Min.Folge vom 23.04.2025Ab 12
Käsefondue ist das Schweizer Nationalgericht par excellence. Es gibt wohl keinen Ort, wo nicht schon ein Fondue gegessen wurde. Denn es lässt sich locker aus dem Rucksack zubereiten. Schudel treibt es in die Berge und bereitet direkt am Pistenrand ein Fondue mit paar raffinierten Extras zu. In dieser atemberaubenden Kulisse schmeckt ein Fondue sowieso noch viel besser.
