Schudel's Food Stories

Bergkäse-Suppe

ProSiebenStaffel 6Folge 11vom 12.11.2025
Folge 11: Bergkäse-Suppe

11 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12

Wenn auf dem Hasliberg die letzten Skifahrer talwärts fahren, beginnt die Nachtschicht für die Pistenfahrzeuge. Mit Stirnlampe und einer Handvoll Zutaten setzt René eine würzige Suppe mit Bergkäse auf - direkt am Pistenrand auf dem Ratrac. Eine willkommene Stärkung für die Mannschaft, die noch bis spät in die Nacht für eine toppräparierte Piste unterwegs ist.

