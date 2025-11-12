Schudel's Food Stories
Folge 11: Bergkäse-Suppe
11 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12
Wenn auf dem Hasliberg die letzten Skifahrer talwärts fahren, beginnt die Nachtschicht für die Pistenfahrzeuge. Mit Stirnlampe und einer Handvoll Zutaten setzt René eine würzige Suppe mit Bergkäse auf - direkt am Pistenrand auf dem Ratrac. Eine willkommene Stärkung für die Mannschaft, die noch bis spät in die Nacht für eine toppräparierte Piste unterwegs ist.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick