Balearischer Genuss: Ensalada Payesa
Schudel's Food Stories
Folge 6: Balearischer Genuss: Ensalada Payesa
11 Min.Folge vom 28.05.2025Ab 12
Die rote Erde von Ibiza ist bekannt für die reichhaltige Landwirtschaft. Die Insel hat das ausgewogenste Klima der Balearen. In der Nähe von San Antonio pflückt René die Zutaten für seinen Salat direkt vom Baum. Mitten im Feld bereitet er eine Anlehnung an den traditionellen Bauernsalat "Ensalada Payesa" zu, wie man ihn hier seit jeher isst.
