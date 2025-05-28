Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schudel's Food Stories

ProSiebenStaffel 6Folge 6vom 28.05.2025
11 Min.Folge vom 28.05.2025Ab 12

Die rote Erde von Ibiza ist bekannt für die reichhaltige Landwirtschaft. Die Insel hat das ausgewogenste Klima der Balearen. In der Nähe von San Antonio pflückt René die Zutaten für seinen Salat direkt vom Baum. Mitten im Feld bereitet er eine Anlehnung an den traditionellen Bauernsalat "Ensalada Payesa" zu, wie man ihn hier seit jeher isst.

