Schudel's Food Stories
Folge 8: Antipasti mit Honig
11 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12
Was wäre die Welt ohne Bienen? Auf einer Wiese im Lauterbrunnental neben dem Bienenstock bereitet Schudel ein paar Antipasti zu - und das Ganze mit viel wertvollem Blütenhonig direkt aus der Wabe. Das flüssige Gold verleiht den kleinen Gerichten die extra Note an Süße und den ganz großen Geschmack! Denn Honig schmeckt immer so, wie die Landschaft, in der er gewonnen wird.
