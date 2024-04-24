Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 5Folge 1vom 24.04.2024
11 Min.Folge vom 24.04.2024Ab 6

"Die schönsten Rezepte und Geschichten schreibt das Leben selbst". "Schudel's Food Stories" erzählt direkt aus dem Leben von René Schudel. Dabei geht es vor allem um das Kochen und die Inspiration für geschmackvolle Gerichte. Von Helsinki bis Unterseen, René Schudel lässt in seiner Kochsendung seine Passion des Feuerkochens mit lokalen und naturbelassenen Zutaten aufleben. Denn im Grunde genommen geht es nur um das Eine: Gutes Essen!

ProSieben
