ProSiebenStaffel 5Folge 7vom 16.10.2024
11 Min.Folge vom 16.10.2024Ab 6

René Schudel zieht es wieder in den Norden. In die weite Stille von Finnland, wie er sagt. Mitten im Wald bereitet Schudel ein regelrechtes Waldgericht zu: "Hunter`s Paella" mit frischen Eierschwämmli und wildem Hasen. Die Einfachheit des Gerichts überzeugt und auch bei einer Paella in Finnland gilt: Geschüttelt, nicht gerührt.

ProSieben
