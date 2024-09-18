Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schudel's Food Stories

Speck mit Bohnen und ein Grill der besonderen Art

ProSiebenStaffel 5Folge 3vom 18.09.2024
Speck mit Bohnen und ein Grill der besonderen Art

Folge 3: Speck mit Bohnen und ein Grill der besonderen Art

11 Min.Folge vom 18.09.2024Ab 6

Grosse Stücke Fleisch brauchen einen ebenso grossen Grill. So schweißt und hämmert René kurzerhand einen Grill der besonderen Art. Aus einem alten Steinsieb entsteht der Grillkorb für ein regelrechtes Glut-Inferno. Zwischen Bagger und Lastwagen brutzeln ganze Speckschwarten vor sich hin, bis sie unverschämt knusprig sind.

