Speck mit Bohnen und ein Grill der besonderen Art
Schudel's Food Stories
Folge 3: Speck mit Bohnen und ein Grill der besonderen Art
11 Min.Folge vom 18.09.2024Ab 6
Grosse Stücke Fleisch brauchen einen ebenso grossen Grill. So schweißt und hämmert René kurzerhand einen Grill der besonderen Art. Aus einem alten Steinsieb entsteht der Grillkorb für ein regelrechtes Glut-Inferno. Zwischen Bagger und Lastwagen brutzeln ganze Speckschwarten vor sich hin, bis sie unverschämt knusprig sind.
