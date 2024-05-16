Schudel's Food Stories
Folge 4: Colombian Buñuelos
11 Min.Folge vom 16.05.2024Ab 6
René ist unterwegs in Kolumbien. Nach dem bunten Treiben in der Hauptstadt Bogotá geht es weiter abseits auf eine Kakaoplantage. Mitten im Grün richtet René seine Küche ein und macht eine kolumbianische Delikatesse: Buñuelos. Dazu kocht er eine fruchtige Sauce mit Früchten direkt vom Baum und mischt einen deftigen Schokoladen-Dip. Eine bittersüsse Angelegenheit!
