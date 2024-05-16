Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schudel's Food Stories

Colombian Buñuelos

ProSiebenStaffel 5Folge 4vom 16.05.2024
Folge 4: Colombian Buñuelos

11 Min.Folge vom 16.05.2024Ab 6

René ist unterwegs in Kolumbien. Nach dem bunten Treiben in der Hauptstadt Bogotá geht es weiter abseits auf eine Kakaoplantage. Mitten im Grün richtet René seine Küche ein und macht eine kolumbianische Delikatesse: Buñuelos. Dazu kocht er eine fruchtige Sauce mit Früchten direkt vom Baum und mischt einen deftigen Schokoladen-Dip. Eine bittersüsse Angelegenheit!

