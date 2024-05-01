Schudels Caesar Club Sandwich mit Berner SauerteigbrotJetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 2: Schudels Caesar Club Sandwich mit Berner Sauerteigbrot
11 Min.Folge vom 01.05.2024Ab 6
Manche Dinge in der Küche brauchen vor allem eines: Zeit! René ist einem altehrwürdigen Rezept auf der Spur… Bei der alten Feuerwehr Viktoria in Bern duftet es nach frischem Brot. Der Neo-Bäcker Patrice hat sich mit seinem Sauerteigbrot «Copain» weitaus einen Namen gemacht. Er führt Schudel durch die Prozesse des Sauerteigs und mit dem herrlichen Brot setzt René ein Sandwich zusammen, das nicht nur mit seiner Sauce besticht.
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