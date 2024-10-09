Typisch mexikanisch: Barbacoa de ChivoJetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 6: Typisch mexikanisch: Barbacoa de Chivo
11 Min.Folge vom 09.10.2024Ab 6
Ein Trip mit Freunden in Mexico! Samantha vom Zürcher Mexican-Take-Out "La Isla Bonita" im Langstrassen-Quartier zeigt René die bunte Vielfalt von Mexico. Auf dem Land in Oaxaca bei Tío Nato wird Mezcal noch traditionell hergestellt. Der Agavenschnaps hat es in sich! Zum Zmorge gibt es "Barbacoa de Chivo" - ein typisches Gericht, beim dem Ziegenfleisch über Stunden in einem Erdofen geschmort wird.
