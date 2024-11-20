Der asiatische Streetfood-Klassiker: Gua BaoJetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 12: Der asiatische Streetfood-Klassiker: Gua Bao
11 Min.Folge vom 20.11.2024Ab 6
«Gua Bao» ist die Burger-Variante aus Taiwan mit gedämpften Brötchen und gilt als wahres Geschmackserlebnis. Geschmortes Schweinefleisch in einem Bun, der so weich und flauschig ist wie ein Kissen – ein Rezept wie auf Wolken gebettet. In einer stillgelegten Zementfabrik macht sich René an den asiatischen Streetfood-Klassiker und feuert gleich am Boden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick