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Schudel's Food Stories

Fleisch am offenen Feuer: Beef Brisket Grill Ibiza

ProSiebenStaffel 5Folge 8vom 23.10.2024
Fleisch am offenen Feuer: Beef Brisket Grill Ibiza

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Folge 8: Fleisch am offenen Feuer: Beef Brisket Grill Ibiza

11 Min.Folge vom 23.10.2024Ab 6

Grosse Stücke Fleisch am offenen Feuer zubereiten ist die Paradedisziplin schlecht hin. Meistens fehlt es jedoch an der passenden Grill-Einrichtung. So trifft sich René mit dem spanischen Schweisser Juan. In seiner Werkstatt geben die beiden der Konstruktion den letzten Schliff und kurzum schmort eine Rindsbrust für mehrere Stunden am Feuer bei gefühlten 36 Grad im Schatten.

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