Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schudel's Food Stories

Der perfekte Gaumenschmaus: Lauch-Speck-Ravioli

ProSiebenStaffel 5Folge 10vom 06.11.2024
Der perfekte Gaumenschmaus: Lauch-Speck-Ravioli

Der perfekte Gaumenschmaus: Lauch-Speck-RavioliJetzt kostenlos streamen

Schudel's Food Stories

Folge 10: Der perfekte Gaumenschmaus: Lauch-Speck-Ravioli

11 Min.Folge vom 06.11.2024Ab 6

Lauch ist ein Allerweltsgewächs und lässt sich noch das ganze Jahr ernten! Das äussert geschmackvolle Grün galt früher sogar als Heilpflanze. Beim Gemüsebauern Wyssa ist Hochbetrieb und René sitzt mitten im Lauch und verpackt das wunderbare Gemüse zu einem Lauch-Speck-Ravioli. Denn man weiss: Lauch und Speck gilt als besonders herzhaft.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Schudel's Food Stories
ProSieben
Schudel's Food Stories

Schudel's Food Stories

Alle 6 Staffeln und Folgen