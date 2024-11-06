Der perfekte Gaumenschmaus: Lauch-Speck-RavioliJetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 10: Der perfekte Gaumenschmaus: Lauch-Speck-Ravioli
11 Min.Folge vom 06.11.2024Ab 6
Lauch ist ein Allerweltsgewächs und lässt sich noch das ganze Jahr ernten! Das äussert geschmackvolle Grün galt früher sogar als Heilpflanze. Beim Gemüsebauern Wyssa ist Hochbetrieb und René sitzt mitten im Lauch und verpackt das wunderbare Gemüse zu einem Lauch-Speck-Ravioli. Denn man weiss: Lauch und Speck gilt als besonders herzhaft.
