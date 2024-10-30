Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schudel's Food Stories

ProSiebenStaffel 5Folge 9vom 30.10.2024
11 Min.Folge vom 30.10.2024Ab 6

Direkt neben dem Hühnerstall fabriziert René einen Teller Ricotta Gnocchi. Dieses Rezept mit nur wenigen Zutaten ist besonders geschmackvoll. Denn mit Ricotta werden Gnocchi wunderbar fluffig und ganz schön viel Parmesan sorgt für den Booster an Geschmack. Dazu macht Schudel eine Tomatensauce, die einen schon fast an eine Carbonara erinnert. Ein überaus herzhaftes Gericht!

ProSieben
