Schudel's Food Stories
Folge 9: Lecker, fluffig, schnell: Ricotta Gnocchi
11 Min.Folge vom 30.10.2024Ab 6
Direkt neben dem Hühnerstall fabriziert René einen Teller Ricotta Gnocchi. Dieses Rezept mit nur wenigen Zutaten ist besonders geschmackvoll. Denn mit Ricotta werden Gnocchi wunderbar fluffig und ganz schön viel Parmesan sorgt für den Booster an Geschmack. Dazu macht Schudel eine Tomatensauce, die einen schon fast an eine Carbonara erinnert. Ein überaus herzhaftes Gericht!
