Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schudel's Food Stories

Genuss pur: Ibiza Villa Lamm

ProSiebenStaffel 5Folge 11vom 13.11.2024
Genuss pur: Ibiza Villa Lamm

Genuss pur: Ibiza Villa LammJetzt kostenlos streamen

Schudel's Food Stories

Folge 11: Genuss pur: Ibiza Villa Lamm

11 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 6

René Schudel ist wieder mal auf mediterranem Terrain unterwegs. Die Saison neigt sich dem Ende zu und es wird ruhig auf Ibiza. Die Zutaten für sein Menü pflückt René gleich vom Feld – so entstehen meistens die besten Kombinationen. Schudel feuert ein und macht Lamm am offenen Feuer mit ein paar herrlichen Beilagen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Schudel's Food Stories
ProSieben
Schudel's Food Stories

Schudel's Food Stories

Alle 6 Staffeln und Folgen