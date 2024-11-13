Genuss pur: Ibiza Villa LammJetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 11: Genuss pur: Ibiza Villa Lamm
11 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 6
René Schudel ist wieder mal auf mediterranem Terrain unterwegs. Die Saison neigt sich dem Ende zu und es wird ruhig auf Ibiza. Die Zutaten für sein Menü pflückt René gleich vom Feld – so entstehen meistens die besten Kombinationen. Schudel feuert ein und macht Lamm am offenen Feuer mit ein paar herrlichen Beilagen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick