Smallville
Folge 16: Zeitpunkt des Todes: 02:17 Uhr
42 Min.Ab 12
Martha sucht im Keller nach einem achteckigen Teil des Raumschiffs, als sie eine grüne Staubwolke einhüllt und eine mysteriöse Krankheit auslöst. Im Krankenhaus fällt sie schließlich ins Koma. Nachdem Clark auch die ersten Symptome zeigt und Jonathan erfährt, dass seine im Koma liegende Frau schwanger ist, besteht akuter Handlungsbedarf! Der Auslöser allen Übels, das Achteck, muss schnellstens ausfindig gemacht werden.
