Gigantisch klein! 25 Jahre Miniatur WunderlandJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge vom 01.06.2026: Gigantisch klein! 25 Jahre Miniatur Wunderland
45 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Das Miniatur Wunderland in Hamburg beherbergt die größte Modelleisenbahnanlage der Welt. Jetzt feiert die außergewöhnliche Austellung ihr 25-jähriges Jubiläum. Das Wunderland ist mit fast siebzehn Kilometer Gleisen, mehr als 1.200 Zügen und knapp 300.000 Figuren eine Ausstellung der Superlative. Die Reportage zeigt exklusives Archivmaterial aus den Anfängen, dokumentiert Meilensteine der vergangenen Jahre und wirft einen Blick auf die Pläne der Zukunft.