Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 20: Heißes Grab
40 Min.Folge vom 02.10.2025Ab 12
Am 18. Juni 2004 verbrennt ein Auto auf einer Landstraße in Burnet County, Texas. Im Inneren des Wracks finden die Ermittler eine Leiche, bei der es sich um Clayton Daniels handeln soll. Die Polizei geht zunächst von einem Unfall aus, doch das Verhalten von Molly Daniels, der Ehefrau des Toten, wirft Fragen auf. Als die Ergebnisse der DNA-Untersuchung des Leichnams zeigen, dass das Opfer eine Frau war, nimmt der Fall eine ganz neue Wendung an.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
