Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Tod im Karpfenteich

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 17vom 27.09.2025
Tod im Karpfenteich

Tod im KarpfenteichJetzt kostenlos streamen

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 17: Tod im Karpfenteich

40 Min.Folge vom 27.09.2025Ab 12

Am 15. August 1994 kommt es zu einem mysteriösen Vorfall im Garten von Familie Mead: Die 29-jährige Pamela stürzt angeblich und ertrinkt im Fischteich. Als die Beamten eintreffen, finden sie ihren verzweifelten Ehemann neben der Leiche seiner Frau vor. Zunächst sieht alles nach einem tragischen Unfall aus, doch Pams Familie zweifelt daran und nimmt die Ermittlungen selbst in die Hand ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Unfall, Selbstmord oder Mord?
SAT.1 GOLD
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Alle 5 Staffeln und Folgen