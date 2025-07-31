Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Nichts ist vergessen

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 2vom 31.07.2025
Nichts ist vergessen

Nichts ist vergessenJetzt kostenlos streamen

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 2: Nichts ist vergessen

42 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 12

Am 1. Januar 1991 kommt es zu einem verheerenden Hausbrand in Murphys, Kalifornien. Karl Karlsen gelingt es noch, seine drei Kinder aus dem brennenden Gebäude zu retten, doch seine Frau Christina stirbt im Flammeninferno. Bei der Untersuchung des Tatorts fällt den Ermittlern auf, dass das Fenster des Bades, in dem sich die Frau befand, vernagelt war. Handelt es sich um einen tragischen Unfall oder Mord? Erst Jahre später sorgt ein weiteres Unglück für Aufklärung in dem Fall.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Unfall, Selbstmord oder Mord?
Kabel Eins Doku
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Alle 5 Staffeln und Folgen