Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

Mord aus Dummheit - Die Entführung der Anneli R.

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 09.01.2026
Mord aus Dummheit - Die Entführung der Anneli R.

Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

Folge 1: Mord aus Dummheit - Die Entführung der Anneli R.

34 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12

2015 wird die 17-jährige Anneli-Marie R. in Klippenhausen entführt. Während eines Spaziergangs mit ihrem Hund überwältigten zwei Männer sie und fordern 1,2 Millionen Euro Lösegeld von ihrer Familie. Im Verlauf der Tat ermorden die Täter das Mädchen, verhandeln aber weiter mit dem Vater, der bereits die Polizei informiert hat. Nach viertägiger Suche werden die Täter gefasst und die Leiche des Mädchens gefunden. Der Haupttäter wird zu lebenslanger Haft verurteilt.

