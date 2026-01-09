Niels Högel - Der Todesengel von OldenburgJetzt kostenlos streamen
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
Folge 3: Niels Högel - Der Todesengel von Oldenburg
25 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12
Verschiedene Kliniken werden zum Schauplatz des Grauens: Krankenpfleger Niels Högel spielt mit dem Leben seiner Patient:innen. Zwischen 1999 und 2005 verabreicht er ihnen heimlich lebensgefährliche Medikamente, um sich anschließend als Held bei der Reanimation aufzuspielen. Högel gesteht, den Adrenalinkick in den dramatischen Situationen gesucht zu haben. 87 Morde werden ihm nachgewiesen, doch die Dunkelziffer liegt vermutlich höher. 2019 folgt das Urteil: Lebenslange Haft.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick