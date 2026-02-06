Ein Dorf erschüttert: Der Elternmord von NotzingJetzt kostenlos streamen
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
Folge 18: Ein Dorf erschüttert: Der Elternmord von Notzing
31 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12
Cordula wächst behütet auf und verliebt sich in Christian, der in schwierigen Verhältnissen lebt. Als Cordulas Eltern erfahren, dass Christian gewalttätig ist, wollen sie, dass ihre Tochter sich trennt. Das Ende der Beziehung ist der Beginn einer Tragödie: Christian verkraftet die Trennung nicht und ermordet Cordulas Eltern. Cordula trifft ihn mit Messer in der Hand in ihrem Haus an und hilft aus Angst um ihr eigenes Leben, die Tat zu vertuschen. War sie Opfer – oder wird sie zur Mittäterin?
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