Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

Der Mord an Christin R. - Das Pferdemädchen

Kabel EinsStaffel 1Folge 7vom 16.01.2026
Joyn Plus
Der Mord an Christin R. - Das Pferdemädchen

Der Mord an Christin R. - Das PferdemädchenJetzt ohne Werbung streamen

Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

Folge 7: Der Mord an Christin R. - Das Pferdemädchen

32 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12

Die 21-jährige Pferdewirtin Christin R. wird erdrosselt. Hinter dem Mord steckt ein perfider Plan: Christins Ex-Freund Robin und seine Mutter Cornelia, eine Versicherungskauffrau, hatten bereits mehrfach versucht, sie zu töten. Ihr Motiv: 250.000 Euro Schulden, die sie mit Christins Lebensversicherungen tilgen wollten. Ein Mordkomplott, in das auch Robins Geliebte und deren Bruder involviert sind. Doch wie kam es zu diesem grausamen Plan?

Alle Staffeln im Überblick

Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
Kabel Eins
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

Alle 1 Staffeln und Folgen