Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
Folge 2: Vollrausch im Schrebergarten
14 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12
Ein idyllischer Schrebergarten wird zum Tatort: Nach einem Wochenende mit Alkohol und Drogen eskaliert ein Streit zwischen Gartennachbarn. Martin S., mit vier Promille, prügelt seinen Nachbarn zu Tode. Die Vergangenheit des Täters, geprägt von Gewaltdelikten unter Alkoholeinfluss, erschwert die Urteilsfindung. Obwohl das Gericht die Alkoholisierung als schuldmindernd anerkennt, wird Martin S. wegen „vorsätzlichen Vollrauschs“ zu viereinhalb Jahren in einer Entzugseinrichtung verurteilt.
