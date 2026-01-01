Zum Inhalt springenBarrierefrei
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

Zorn: Stalking - Wenn das Patriarchat tötet

Kabel Eins Staffel 1 Folge 5 vom 16.01.2026
Zorn: Stalking - Wenn das Patriarchat tötet

Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

Folge 5: Zorn: Stalking - Wenn das Patriarchat tötet

30 Min. Folge vom 16.01.2026 Ab 12

Hannover, 2010: Die junge Flugbegleiterin Sophie N. wird ermordet. Am nächsten Morgen stellt sich ein Mann. Zweieinhalb Jahre lang stalkte und terrorisierte Patrick S. Sophie. Trotz mehrfacher Anzeigen gegen Unbekannt blieb seine Identität verborgen. Kennengelernt hatten sie sich bei einem Ferienjob in einem Modegeschäft. Patrick S. wird zu lebenslanger Haft verurteilt, das Gericht erkennt die besondere Schwere der Schuld. Hätte dieser Mord verhindert werden können?

Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

