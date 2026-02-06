Ein Doppelmord und zwei VerdächtigeJetzt kostenlos streamen
Folge 16: Ein Doppelmord und zwei Verdächtige
28 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12
Nach seiner Flucht aus dem Gefängnis hat ein mehrfach verurteilter Gewalttäter nichts außer einer Waffe. Auf der Suche nach Geld dringt er in ein Familienhaus ein. Was als Überfall beginnt, eskaliert zu einer Nacht voller Gewalt. Zwei Menschen sterben, Mutter und Tochter überleben traumatisiert. Erst am nächsten Tag können die Überlebenden die Polizei informieren. Die Fahndung nimmt eine unerwartete Wendung, als zwei entkommene Häftlinge mit demselben Vornamen ins Visier geraten.
