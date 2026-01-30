Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

Vier Handys für vier Geliebte

Kabel EinsStaffel 1Folge 14vom 30.01.2026
Vier Handys für vier Geliebte

Vier Handys für vier GeliebteJetzt kostenlos streamen

Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

Folge 14: Vier Handys für vier Geliebte

21 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12

Nordhausen, 2010: Jürgen S. (35) führt ein riskantes Doppelleben. Neben seiner Ehefrau unterhält er vier Affären, die nichts voneinander wissen. Separate Handys sichern sein Lügengebäude. Doch im Dezember platzt die Bombe: Seine Geliebte Bianca P. (33) ist schwanger. Jürgen will seine Familie nicht verlieren und lehnt das Kind ab. Als Bianca droht, alles zu enthüllen, sieht er nur einen Ausweg: Mord!

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
Kabel Eins
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

Alle 1 Staffeln und Folgen