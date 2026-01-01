Zehn Monate verschwunden - Der Fall Rahel M.Jetzt ohne Werbung streamen
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
Folge 11: Zehn Monate verschwunden - Der Fall Rahel M.
19 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12
Heiligabend 2022: Rahel M. und ihr Freund konsumieren Drogen. Ein Schuss Kokain wird Rahel zum Verhängnis – sie kollabiert. Statt Hilfe zu holen, versteckt ihr Freund ihre Leiche. Zehn Monate später kommt die grausame Wahrheit ans Licht. Er beteuert Drogenkonsum und Unzurechnungsfähigkeit. Die Anklage: Totschlag. Doch das Urteil: Zwei Jahre Haft wegen unterlassener Hilfeleistung, abzusitzen in einer Entzugsklinik. Unfall oder Vertuschung? Was geschah wirklich in jener Nacht?
