Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

Zehn Monate verschwunden - Der Fall Rahel M.

Kabel EinsStaffel 1Folge 11vom 23.01.2026
Joyn Plus
Zehn Monate verschwunden - Der Fall Rahel M.

Zehn Monate verschwunden - Der Fall Rahel M.Jetzt ohne Werbung streamen

Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

Folge 11: Zehn Monate verschwunden - Der Fall Rahel M.

19 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12

Heiligabend 2022: Rahel M. und ihr Freund konsumieren Drogen. Ein Schuss Kokain wird Rahel zum Verhängnis – sie kollabiert. Statt Hilfe zu holen, versteckt ihr Freund ihre Leiche. Zehn Monate später kommt die grausame Wahrheit ans Licht. Er beteuert Drogenkonsum und Unzurechnungsfähigkeit. Die Anklage: Totschlag. Doch das Urteil: Zwei Jahre Haft wegen unterlassener Hilfeleistung, abzusitzen in einer Entzugsklinik. Unfall oder Vertuschung? Was geschah wirklich in jener Nacht?

Alle Staffeln im Überblick

Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
Kabel Eins
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

Alle 1 Staffeln und Folgen