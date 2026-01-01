Nach dem Flugzeugabsturz: Eine Tat, die niemand erwartetJetzt ohne Werbung streamen
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
Folge 12: Nach dem Flugzeugabsturz: Eine Tat, die niemand erwartet
22 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Am 1. Juli 2002 stoßen über dem Bodensee in Überlingen zwei Flugzeuge zusammen. 71 Menschen sterben, darunter auch die Familie von Witali K., seine Ehefrau und zwei Kinder. Von Trauer überwältigt sucht er nach einem Verantwortlichen für das Unglück. Jahre später führt ihn sein Weg zu einem Fluglotsen. Ein Treffen endet tödlich. War es ein Moment der Verzweiflung – oder eine geplante Tat?
