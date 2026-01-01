Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Tod einer Mutter

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 1vom 01.01.2026
Tod einer Mutter

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 1: Tod einer Mutter

40 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

In Südkalifornien ist das Ehepaar Gamboa überglücklich, als es nach sieben Jahren Beziehung Nachwuchs bekommt. Doch nur drei Tage nach der Geburt verschwinden Bonnie und das Neugeborene spurlos. Die Polizei nimmt den Ehemann und Vater Richard Gamboa ins Zentrum der Ermittlungen, doch der Fall nimmt eine ungeahnte und schockierende Wendung ...

