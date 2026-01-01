Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 1: Tod einer Mutter
40 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
In Südkalifornien ist das Ehepaar Gamboa überglücklich, als es nach sieben Jahren Beziehung Nachwuchs bekommt. Doch nur drei Tage nach der Geburt verschwinden Bonnie und das Neugeborene spurlos. Die Polizei nimmt den Ehemann und Vater Richard Gamboa ins Zentrum der Ermittlungen, doch der Fall nimmt eine ungeahnte und schockierende Wendung ...
