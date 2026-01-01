Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 12: Leiche im Keller
41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Im Januar 1984 wird der 16-jährige Christopher Allen Denoyer als vermisst gemeldet. Sein bester Freund erzählt der Polizei, dass er Probleme mit seinem Stiefvater hatte und von zu Hause weglaufen wollte. Eine Woche später erhält die Familie ein Telegramm von Christopher, in dem er schreibt, dass er jetzt in L.A. lebt. Die Eltern zweifeln an der Echtheit der Nachricht, doch die Ermittler schenken ihm Glauben und begehen damit einen schrecklichen Fehler ...
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