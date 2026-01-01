Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bis das der Tod sie scheidet

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 17vom 26.02.2026
Folge 17: Bis das der Tod sie scheidet

41 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12

In New Port Richey in Florida verschwinden an einem Tag zwei Immobilienmakler. Die Polizei geht nicht davon aus, dass es sich um einen Zufall handelt und beginnt, nach den beiden vermissten Männern zu suchen. Erst nach drei Wochen intensiver Ermittlungsarbeit gibt es einen vielversprechenden Hinweis. Eine Frau namens Rose behauptet, ihr Freund Anthony Colandro habe in einem Möbelgeschäft einen Auftragsmord begangen. Sagt sie die Wahrheit?

