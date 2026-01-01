(Kleiner) Mord unter FreundenJetzt kostenlos streamen
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 13: (Kleiner) Mord unter Freunden
41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 16
Im Juni 2017 wird die 28-jährige Shannon Graves von ihrer Halbschwester als vermisst gemeldet. Ihr Exfreund Arturo erzählt der Polizei, er und Shannon hätten sich getrennt, da sie einen anderen Mann kennengelernt habe. Kurze Zeit später wird eine weitere Frau vermisst, es ist Jaclyn Bluhm. Optisch gibt es große Ähnlichkeiten zwischen den beiden Frauen. Die Ermittler müssen herausfinden, ob es eine Verbindung zwischen den beiden Fällen gibt und ob Arturo die Wahrheit sagt ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick