Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

(Kleiner) Mord unter Freunden

SAT.1 GOLD Staffel 3 Folge 13 vom 01.01.2026
(Kleiner) Mord unter Freunden

(Kleiner) Mord unter FreundenJetzt kostenlos streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 13: (Kleiner) Mord unter Freunden

41 Min. Folge vom 01.01.2026 Ab 16

Im Juni 2017 wird die 28-jährige Shannon Graves von ihrer Halbschwester als vermisst gemeldet. Ihr Exfreund Arturo erzählt der Polizei, er und Shannon hätten sich getrennt, da sie einen anderen Mann kennengelernt habe. Kurze Zeit später wird eine weitere Frau vermisst, es ist Jaclyn Bluhm. Optisch gibt es große Ähnlichkeiten zwischen den beiden Frauen. Die Ermittler müssen herausfinden, ob es eine Verbindung zwischen den beiden Fällen gibt und ob Arturo die Wahrheit sagt ...

