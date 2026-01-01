Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 15: Eisiges Grab
41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 16
In der Kleinstadt Prescott Valley, Arizona, findet die Polizei bei einer Drogenrazzia in einer Gefriertruhe die Leiche einer Frau. Die Obduktion ergibt, dass es sich um die 23-jährige Denise Huber handelt, die drei Jahre zuvor im 600 Kilometer entfernten Newport Beach in Kalifornien als vermisst gemeldet wurde. Bis zu dem Fund ihrer Leiche hatte die Polizei keinerlei Hinweise oder Spuren in dem Vermisstenfall. Doch wie kam das Opfer überhaupt nach Prescott Valley?
